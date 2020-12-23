Trump 20 suçluyu affetti, iki isim dikkati çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında görevini Biden’a devretmeden önce 20 kişiye özel af çıkardı. Trump'ın çıkardığı af yasasında Rusya soruşturmasında suçlu bulunan kişiler ve eski Cumhuriyetçi siyasetçilerin de bulunması dikkati çekti.

Trump'ın affettiği kişiler arasında en dikkat çeken isim ise 2016 yılındaki seçim kampanyasında dış politika danışmanlığı yapan George Papadopoulos ve Hollandalı avukat Alex van der Zwaan oldu.

Öte yandan 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a bırakacak Trump'ın, bu tarihe kadar kendisine yakın birçok ismi de affetmesi bekleniyor.

