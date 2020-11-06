TRT'nin bandrol ve elektrik faturalarından aldığı pay ortaya çıktı

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TRT’nin 2004-2019 yılları arasında bandrol ve elektrik faturalarından aldığı tutarın 50 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

Birgün'ün haberine göre, TBMM Genel Kurul Toplantısı’nda yurttaşların ödediği faturalardan TRT’ye aktarılan pay gündeme getirildi. CHP’li Yavuzyılmaz, TRT payının yurttaşın alın terinden kesildiğini hatırlatarak “Peki TRT bu parayla ne yaptı? AKP’nin bir propaganda aletine dönüştü” dedi.

Yavuzyılmaz, TRT’de yayınlanan dizilerin maliyetlerinin açıklanmadığına da dikkati çektiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün itibarıyla TRT’de 11 dizi oynuyor, bunlar için ne kadar para ödendiği açıklanmıyor. Yani, izlesek de izlemesek de biz bu TRT köprüsünden geçmesek de vatandaşlar olarak parasını ödemeye devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı kamu işletmeleri raporundaki TRT’nin geliri ile TRT Kurumunun Genel Müdürü İbrahim Eren’in KİT Komisyonu toplantısında yazılı olarak verdiği cevaptaki TRT’nin 2019 yılı geliri arasında 7 milyon TL fark var, kayıp 7 milyon TL var.”

TRT’nin 2002 yılından bugüne kadar çektiği en büyük filmin, “AKP’nin Yalan Rüzgarı” olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, “TRT’de 18 yıldır oynayan AKP filmi teknik olarak değerlendirildiğinde bir korku filmidir. Cumhurbaşkanı ve AKP’li yetkililerin açıklama yaptığı saatler geçinmekte zorlanan vatandaşlarımız için artık, ‘Alacakaranlık kuşağı’ adını almıştır” ifadelerini kullandı.

