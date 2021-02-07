TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

Vatandaşın ekonomik krizle boğuştuğu ve alım gücünün düştüğü Türkiye'de, TRT Belgesel’de yayımlanan “Sıfır Atık” adlı programda, sunucu çöpten çıkan yiyecekleri nasıl yenebileceğini anlattı. Belgesel yaklaşık 7 ay önce çekilmesine rağmen vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılarak, tepki gösterildi.

Programın sunucusu “Çöpteki yiyeceklerin neredeyse hepsi yenilebilir durumda. Yumurtanın son kullanma tarihi geçeli sadece iki gün olmuş. Yumurtanın bozulmadığını anlamak için, tuzlu solu bir kaba yumurtayı bırakın. Eğer yumurta dibe batıyorsa bozulmamıştır” ifadelerini kullandı.

