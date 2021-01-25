TRT'den dikkat çeken Erbakan dizisi!

Millî Gazete yazarı Adnan Öksüz, Millî Görüş Lideri ve Refah-Yol Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatı ile ilgili Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) dizi çekmeye başladığını duyurdu.

"Dizinin çekimlerine başlandı ve devam ediyor. Bazı ünlü köşe yazarları ile seri röportajlar sürüyor" diye yazan Öksüz, bugünkü köşe yazısında "Bakalım, TRT’nin Erbakan Hoca hakkındaki dizisi nasıl bir program olacak. Ben de merak içindeyim..." ifadelerini kullandı.

Adnan Öksüz'ün yazısı şu şekilde:



"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Millî Görüş Lideri ve Refah-Yol Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hakkında bir dizi program hazırlıyor.

Dizinin çekimlerine başlandı ve devam ediyor.

Bazı ünlü köşe yazarları ile seri röportajlar sürüyor…

Hatırlayacaksınız, TRT, 1991 yılında, Uğur Dündar’ın sunumuyla, “İşte Hayatınız” isimli programda Erbakan Hocayı ekranlarında ağırlamıştı.

2010 yılında, yeniden Uğur Dündar'ın programına katıldığında 1991’de yayımlanan “İşte Hayatınız” programından şu şekilde bahsetti, Erbakan Hoca;

“Sizinle yıllarca önce tekrar bir röportaj yapmıştık. İşte Hayatınız... Bu Türkiye sathında çok yaygın ve meşhur bir röportajdır. Bu röportajı yaptık, arkadan başbakan olduk…”

Millî Görüş Lideri, Uğur Dündar'ın, “Tekrar başbakan olma iddianız mı var?” sorusuna ise şöyle cevap vermişti:

“İddia değil, zarureti görüyoruz. Bu zaruretten dolayı, başbakanlığın yolu buradan geçtiği için buraya geldik. İnşallah bu röportaj da yeni başbakanlığın kapısını açacaktır latifesiyle söze başlamak istiyorum…”

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Bakalım, TRT’nin Erbakan Hoca hakkındaki dizisi nasıl bir program olacak.

Ben de merak içindeyim…"

