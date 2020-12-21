TRT1'de bugün neler var? 21 Aralık 2020 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

TRT1 yayınları bugün en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. TRT izleyicileri 21 Aralık Pazartesi yayın akışını internet üzerinden sorguluyor. Peki TRT1'de bugün hangi programlar var. TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55Doğrusu Ne?

20:00Uyanış: Büyük Selçuklu

00:15Payitaht "Abdülhamid"

02:5052 Hafta

03:15Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

05:1552 Hafta

05:40.

