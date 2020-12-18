TRT1'de bugün neler var? 18Aralık 2020 Cuma TRT1 Yayın Akışı

TRT1 yayınları bugün en çok araştırılan konular arasında yerini alırken TRT izleyicileri 18 Aralık Cuma yayın akışını sorguluyor.

Peki TRT1'de bugün hangi programlar var.

TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?

İşte detaylar…



05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

00:15 Yabancı Sinema "İğne İplik" (Altyazılı)

02:25 Türkan Hanım'ın Konağı

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

