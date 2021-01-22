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TRT1 8 Ocak Cuma yayın akışı! Payitaht Abdülhamid bugün TRT1'de
TRT 1'in en çok sevilen ve izlenen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid'de bugün sürgün günlerinin acı dolu hikayesi yeni bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak
GÜNDEM 22.01.2021, 07:14
Payitaht Abdülhamid bu akşam 135. Bölüm ile TRT1 ekranlarında olacak.
TRT 1'de ekranlarında izlenen Payitaht Abdülhamid dizisinde bu akşam 34. Osmanlı padişahı olan II. Abdülhamid'in sürgün yıllarının acı dolu hikayesi anlatılacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 Seksenler (Altyazılı)
06:30 Acemi Anneler
07:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
00:15 Yabancı Sinema "Pele: Bir Efsanenin Doğuşu"
02:10 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TRT 1'de ekranlarında izlenen Payitaht Abdülhamid dizisinde bu akşam 34. Osmanlı padişahı olan II. Abdülhamid'in sürgün yıllarının acı dolu hikayesi anlatılacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 Seksenler (Altyazılı)
06:30 Acemi Anneler
07:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
00:15 Yabancı Sinema "Pele: Bir Efsanenin Doğuşu"
02:10 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
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