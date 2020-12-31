TRT1 31 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı! Kalk Gidelim saat kaçta?

TRT1'in sevilen dizilerinden Kalk Gidelim 135. bölüm ile yılbaşı gecesi ekranlara veda edecek.

TRT1'de 4 sezon boyunca ekranlara gelen Kalk Gidelim dizisi 31 Aralık gecesi 135. bölümüyle seyircisine veda edecek.

Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?



05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalk Gidelim

00:40 1'De Nostalji

02:35 Türk Sineması "Yeni Hayat"

04:101 'De Nostalji

