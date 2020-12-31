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TRT1 31 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı! Kalk Gidelim saat kaçta?
TRT1'de bugün final gecesi. Kalk gidelim son bölümüyle ekranlarda olacak. Peki TRT1'de başka hangi hangi diziler, programlar, filmler var? İşte TRT1'bugünkü yayın akışı...
GÜNDEM 31.12.2020, 09:53
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TRT1'in sevilen dizilerinden Kalk Gidelim 135. bölüm ile yılbaşı gecesi ekranlara veda edecek.
TRT1'de 4 sezon boyunca ekranlara gelen Kalk Gidelim dizisi 31 Aralık gecesi 135. bölümüyle seyircisine veda edecek.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
00:40 1'De Nostalji
02:35 Türk Sineması "Yeni Hayat"
04:101 'De Nostalji
TRT1'de 4 sezon boyunca ekranlara gelen Kalk Gidelim dizisi 31 Aralık gecesi 135. bölümüyle seyircisine veda edecek.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
00:40 1'De Nostalji
02:35 Türk Sineması "Yeni Hayat"
04:101 'De Nostalji
28°
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Namaz Vakti 31 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
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