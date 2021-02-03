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TRT1 3 Şubat 2021 Çarşamba Yayın Akışı! Benim Adım Melek yeni bölüm
TRT1 3 Şubat 2021 yayın akışı! TRT'de bugün hangi hangi diziler, programlar, filmler var? İşte TRT1'de bugün yayınlanacak programlar ve canlı yayın saatleri...
GÜNDEM 03.02.2021, 07:54
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Başrol oyuncuları Nehir Erdogan, Kutsi, Kaan Çakır, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk, Şerife Sezer’in yer aldığı aile dizisi Benim Adım Melek'te heyecan devam ediyor.
TRT1'de bu akşam Benim Adım Melek dizisinin 51. Bölümü ve Türk Sineması kuşağında "Ahlat Ağacı" adlı Türk filmi yayınlanacak.
Benim Adım Melek 51.Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı.
TRT izleyicileri 3 Şubat Çarşamba yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.
Peki TRT1'de bugün hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
07:10 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
00:15 Türk Sineması "Ahlat Ağacı"
03:30 52 Hafta
03:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TRT1'de bu akşam Benim Adım Melek dizisinin 51. Bölümü ve Türk Sineması kuşağında "Ahlat Ağacı" adlı Türk filmi yayınlanacak.
Benim Adım Melek 51.Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı.
TRT izleyicileri 3 Şubat Çarşamba yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.
Peki TRT1'de bugün hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
07:10 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
00:15 Türk Sineması "Ahlat Ağacı"
03:30 52 Hafta
03:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
28°
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Namaz Vakti 03 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|21
|44
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|22
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Kasımpaşa
|22
|26
|12. Rizespor
|22
|26
|13. Göztepe
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|22
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Wolverhampton
|22
|26
|14. Crystal Palace
|21
|26
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
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