TRT1 3 Şubat 2021 Çarşamba Yayın Akışı! Benim Adım Melek yeni bölüm

Başrol oyuncuları Nehir Erdogan, Kutsi, Kaan Çakır, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk, Şerife Sezer’in yer aldığı aile dizisi Benim Adım Melek'te heyecan devam ediyor.

TRT1'de bu akşam Benim Adım Melek dizisinin 51. Bölümü ve Türk Sineması kuşağında "Ahlat Ağacı" adlı Türk filmi yayınlanacak.

Benim Adım Melek 51.Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı.

TRT izleyicileri 3 Şubat Çarşamba yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.

Peki TRT1'de bugün hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?



05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

07:10 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

00:15 Türk Sineması "Ahlat Ağacı"

03:30 52 Hafta

03:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

