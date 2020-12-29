TRT1 29 Aralık 2020 Salı yayın akışı! Masumlar Apartmanı saat kaçta?

TRT izleyicileri 22 Aralık Salı yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.

TRT1'de bu akşam Masumlar Apartmanı 15. Bölüm yayınlanacak.

Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu

02:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

