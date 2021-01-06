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TRT1 23 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı! Benim Adım Melek yeni bölüm
TRT1 6 Ocak 2021 yayın akışı! TRT'de bugün hangi hangi diziler, programlar, filmler var? İşte TRT1'de bugün yayınlanacak programlar ve canlı yayın saatleri...
GÜNDEM 06.01.2021, 08:40
Başrol oyuncuları Nehir Erdogan, Kutsi, Kaan Çakır, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk, Şerife Sezer’in yer aldığı aile dizisi Benim Adım Melek'te heyecan devam ediyor.
TRT1'de bu akşam Benim Adım Melek dizisinin 47. Bölümü ve Türk Sineması kuşağında "Vizontele" adlı Türk filmi yayınlanacak.
TRT izleyicileri 6 Ocak Çarşamba yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.
Peki TRT1'de bugün hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Vizontele"
22:30 3'Te 3
00:30 Türk Sineması "Vizontele"
02:20 Türkan Hanım'ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TRT1'de bu akşam Benim Adım Melek dizisinin 47. Bölümü ve Türk Sineması kuşağında "Vizontele" adlı Türk filmi yayınlanacak.
TRT izleyicileri 6 Ocak Çarşamba yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.
Peki TRT1'de bugün hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Vizontele"
22:30 3'Te 3
00:30 Türk Sineması "Vizontele"
02:20 Türkan Hanım'ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
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Namaz Vakti 06 Ocak 2021
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|Akşam
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|Yatsı
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Puan Durumu
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|3. Alanyaspor
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|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|15
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Rizespor
|15
|20
|12. Göztepe
|15
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|13. Sivasspor
|16
|19
|14. Kasımpaşa
|16
|19
|15. Antalyaspor
|16
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|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
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|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
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|17
|32
|4. Adana Demirspor
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|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
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|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
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|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
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|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
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|16
|29
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|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
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|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
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|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
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|16
|24
|8. Celta de Vigo
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|23
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|17
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|18
|15. Real Valladolid
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|18
|16. Getafe
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|17
|17. Valencia
|17
|16
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|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
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|17
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