TRT1 23 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı! Benim Adım Melek yeni bölüm

Başrol oyuncuları Nehir Erdogan, Kutsi, Kaan Çakır, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk, Şerife Sezer’in yer aldığı aile dizisi Benim Adım Melek'te heyecan devam ediyor.

TRT1'de bu akşam Benim Adım Melek dizisinin 47. Bölümü ve Türk Sineması kuşağında "Vizontele" adlı Türk filmi yayınlanacak.

TRT izleyicileri 6 Ocak Çarşamba yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.

Peki TRT1'de bugün hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?



05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Vizontele"

22:30 3'Te 3

00:30 Türk Sineması "Vizontele"

02:20 Türkan Hanım'ın Konağı

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

