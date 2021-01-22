TRT1 22 Ocak Cuma yayın akışı! Payitaht Abdülhamid bugün TRT1'de

Payitaht Abdülhamid bu akşam 135. Bölüm ile TRT1 ekranlarında olacak.

TRT 1'de ekranlarında izlenen Payitaht Abdülhamid dizisinde bu akşam 34. Osmanlı padişahı olan II. Abdülhamid'in sürgün yıllarının acı dolu hikayesi anlatılacak.

Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?

TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 Seksenler (Altyazılı)

06:30 Acemi Anneler

07:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

00:15 Yabancı Sinema "Pele: Bir Efsanenin Doğuşu"

02:10 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

