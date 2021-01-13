TRT1 13 Ocak 2021yayın akışı! Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı

TRT1 yayın akışı bugün en çok araştırılan konular arasında yerini alırken TRT izleyicileri 13 Ocak 2021 tarihli yayın akışını sorguluyor.

13 Ocak Çarşamba 2021 gününde ATV'de Ziraat Türkiye Kupası maçı olacağı için Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yayınlanmayacak.

Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var.

TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?

İşte detaylar…



05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

00:15 Türk Sineması "Mendilim Kekik Kokuyor"

02:15 Türkan Hanım'ın Konağı

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

