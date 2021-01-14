TRT1 13 Ocak 2021 yayın akışı! "Vizontele Tuuba" bugün TRT1'de...
Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Vizontele Tuuba, bu akşam TRT 1 ekranlarda olacak. TRT1'de bugün hangi hangi diziler, programlar, filmler var?
GÜNDEM 14.01.2021, 10:52
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TRT1 yayın akışı bugün en çok araştırılan konular arasında yerini alırken TRT izleyicileri 14 Ocak 2021 tarihli yayın akışını sorguluyor.
Yılmaz Erdoğan, hem oynadığı, hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı Vizontele Tuuba filmi bugün 20:00'de TRT1 ekranlarında olacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var.
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
İşte detaylar…
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Vizontele Tuuba"
22:30 3'Te 3
00:30 Türk Sineması "Vizontele Tuuba"
02:20 Türkan Hanım'ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
1974 yılında televizyonla tanışan Güneydoğu kasabasının hikayesi devam ediyor.
Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar konu ediliyor. Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor.
Dükkanların, kahvehanelerin, yazlık sinemanın, Adalet Partisi İlçe Başkanlığı'nın ve devrimci derneklerin tabelalarını hep o hazırlamış; hepsinin bir köşesine de bir güvercin resmi kondurmuş.
Kütüphanesi olmayan kasabaya kütüphaneci olarak atanan Güner Bey ve tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba ise bu karışık günlerde kasabaya yepyeni bir hava getirecektir.
Yılmaz Erdoğan, hem oynadığı, hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı Vizontele Tuuba filmi bugün 20:00'de TRT1 ekranlarında olacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var.
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
İşte detaylar…
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Vizontele Tuuba"
22:30 3'Te 3
00:30 Türk Sineması "Vizontele Tuuba"
02:20 Türkan Hanım'ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
1974 yılında televizyonla tanışan Güneydoğu kasabasının hikayesi devam ediyor.
Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar konu ediliyor. Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor.
Dükkanların, kahvehanelerin, yazlık sinemanın, Adalet Partisi İlçe Başkanlığı'nın ve devrimci derneklerin tabelalarını hep o hazırlamış; hepsinin bir köşesine de bir güvercin resmi kondurmuş.
Kütüphanesi olmayan kasabaya kütüphaneci olarak atanan Güner Bey ve tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba ise bu karışık günlerde kasabaya yepyeni bir hava getirecektir.
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