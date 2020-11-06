TRT Haber'de yaşanan skandal Azerbaycan hatası görevden aldırdı
TRT Haber'de "Azerbaycan sivillere saldırıyor" ifadesi sonrası alt yazıyı yazan personelin işine son verildiği bildirildi.
GÜNDEM 06.11.2020, 10:22
TRT Haber ekranlarında yayınlanan Satır Başı programının alt yazısında " Azerbaycan sivillere saldırıyor" ifadesi büyük tepkilere neden olmuştu. Gelen tepkiler sonrası TRT yönetimi, olayla ilgili sorumlu olan personeli kovduğunu açıkladı. TRT'de yaşanan bu olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken TRT'den konuyla ilgili açıklama geldi. TRT Kurumsal Twitter hesabından yapılan kamuoyu açıklamasında, "Hatalı alt yazı ivedilikle düzeltilmiştir. Ekrana gelen bu alt yazıda sorumluluğu tespit edilen personelin kurumla ilişiği kesilmiştir. Yayın politikamız ve vermek istediğimiz mesajlara tamamen ters bu hatadan ötürü özür dileriz." denildi.TRT Haber'de KJ hatası: Azerbaycan sivillere saldırıyorTRT açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
" Ermenistan’ın 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan’daki sivillere saldırısı ile başlayan sürecin ilk gününden bugüne TRT bölgeden etkin bir yayıncılık gerçekleştirmiştir.
Azerbaycan devlet yetkilileri, TRT’nin gerçekleştirdiği bu başarılı yayıncılık ve Azerbaycan’a olan desteğine gerek sözlü gerekse sosyal medya üzerinden teşekkür mesajlarıyla cevap vermişlerdir.
TRT Haber Kanalımızda, savaş suçu işleyen işgalci Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarının bölgeden canlı muhabir bağlantısıyla anlatıldığı esnada istenilmeyen bir alt yazı kısa süre ile ekrana gelmiştir.
Hatalı alt yazı ivedilikle düzeltilmiştir.
Ekrana gelen bu alt yazıda sorumluluğu tespit edilen personelin kurumla ilişiği kesilmiştir.
Yayın politikamız ve vermek istediğimiz mesajlara tamamen ters bu hatadan ötürü özür dileriz.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. https://t.co/nKpcN7VWA4 pic.twitter.com/arv5ndmtiP
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. https://t.co/nKpcN7VWA4 pic.twitter.com/arv5ndmtiP — TRT Kurumsal (@TRTKurumsal) November 5, 2020
" Ermenistan’ın 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan’daki sivillere saldırısı ile başlayan sürecin ilk gününden bugüne TRT bölgeden etkin bir yayıncılık gerçekleştirmiştir.
Azerbaycan devlet yetkilileri, TRT’nin gerçekleştirdiği bu başarılı yayıncılık ve Azerbaycan’a olan desteğine gerek sözlü gerekse sosyal medya üzerinden teşekkür mesajlarıyla cevap vermişlerdir.
TRT Haber Kanalımızda, savaş suçu işleyen işgalci Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarının bölgeden canlı muhabir bağlantısıyla anlatıldığı esnada istenilmeyen bir alt yazı kısa süre ile ekrana gelmiştir.
Hatalı alt yazı ivedilikle düzeltilmiştir.
Ekrana gelen bu alt yazıda sorumluluğu tespit edilen personelin kurumla ilişiği kesilmiştir.
Yayın politikamız ve vermek istediğimiz mesajlara tamamen ters bu hatadan ötürü özür dileriz.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. https://t.co/nKpcN7VWA4 pic.twitter.com/arv5ndmtiP
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. https://t.co/nKpcN7VWA4 pic.twitter.com/arv5ndmtiP — TRT Kurumsal (@TRTKurumsal) November 5, 2020
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