TRT Haber'de KJ hatası: Azerbaycan sivillere saldırıyor

TRT Haber'de ekrana gelen Satır Başı programına Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki çatışmaları cephe hattında takip eden TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu bağlandı. Azerbaycan ordusu, gece boyunca askerlere ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdi.

TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu’nun sahadaki gelişmeleri aktardığı sırada TRT Haber rejisi tarafından KJ'ye (Alt bant) “Azerbaycan sivillere saldırıyor” yazısı yazıldı. İzleyenlerin tepkisini çeken bu durum sosyal medyada da gündem oldu. Tepkilere neden olan olay sonrası TRT'den henüz açıklama yapılmadı.

Sosyal medya kullanıcıları TRT'ye şu ifadelerle tepki gösterdi:- TRT Haber'in “Azerbaycan sivillere saldırıyor” diye girdiği KJ tam bir rezalet. Artık TRT Haber'deki KJ hatalarının kasten yapıldığını düşünüyorum.- Ey @trthaber ne bu şimdi? “Azerbaycan Sivillere Saldırıyor” manşetini es kaza bir muhalif kanal yapsa Türkiye ayağa kalkardı! Liyakatsiz adamlarla ancak böyle oluyor her halde...- TRT Haber dökülüyor. Sabah haberleri, alt yazıyı okuyan şoka giriyor: Azerbaycan sivillere saldırıyor. TRT Genel Müdürü İbrahim Bey acilen bir özür yazısı yayınlamalı.- TRT’nin, Azerbaycan Sivillere Saldırıyor başlıklı “ KJ Hatası “ kabul edilemez. Sorumlular hakkında derhal işlem başlatılmalıdır.

Geçtiğimiz haftada TRT Haber'de yayınlanan Gece Bakışı programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması aktarılırken ekranda Öööööööiiiiiillllll ifadelerine yer verilmişti. Gelen tepkiler sonrası açıklama yapan TRT, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Erdoğan konuştuğu esnada TRT ekranında Öööööööiiiiiillll ifadesi

