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TRT ekranlarında çiftçinin de yeri yok!
İYİ Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı çiftçilikle geçimini sağlayan Emre Ersoy'un konuşmaya başlamasıyla TRT, yayını kesti.
GÜNDEM 28.10.2020, 15:12
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşması sırasında çiftçilerin sorunlarını dile getiren Akşener, besicilik yapan ve çiftçilikle geçimini sağlayan Emre Ersoy isimli bir vatandaşı kürsüye davet etti.
Akşener "Devletimizin kanalı takiptedir. Birazdan yayını keserler. Ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki milletin vergileriyle yayın yapan TRT önce milletin sesi olmalıdır. Milletin sesinden, sözünden bu kadar korkmayın. Emre Ersoy’dan bu kadar korkmayın" dedi.
Emre Ersoy konuşmaya başlamadan TRT yayını kesti. Konuşmayı canlı veren özel haber kanallarının da yayını kesmesi dikkat çekti.
Akşener "Devletimizin kanalı takiptedir. Birazdan yayını keserler. Ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki milletin vergileriyle yayın yapan TRT önce milletin sesi olmalıdır. Milletin sesinden, sözünden bu kadar korkmayın. Emre Ersoy’dan bu kadar korkmayın" dedi.
Emre Ersoy konuşmaya başlamadan TRT yayını kesti. Konuşmayı canlı veren özel haber kanallarının da yayını kesmesi dikkat çekti.
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