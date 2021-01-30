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TRT Çocuk'ta bugün neler var? TRT Çocuk 30 Ocak yayın akışı
Çocukların heyecanla takip ettiği TRT Çocuk kanalının bugünkü yayın akışında hangi çizgi filmler olacak? İşte 30 Ocak Perşembe TRT Çocuk kanalı yayın akışı...
GÜNDEM 30.01.2021, 10:11
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Eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikleriyle 4-12 yaş grubuna hitap eden TRT Çocuk kanalında günün yayın akışı belli oldu.
06:27 İstiklal Marşı
06:30 Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55 Çizgi Film "Yade Yade"
07:20 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05 Çizgi Film "Arı Maya"
08:30 Çizgi Film "Mavi Dünya"
08:55 Çizgi Film "Kare"
09:10 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
09:35 Çizgi Film "Niloya"
09:50 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15 Çizgi Film "Yade Yade"
10:40 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05 Çizgi Film "Dijital Tayfa"
11:30 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20 Çizgi Film "Heidi"
12:45 Çizgi Film ''İbi''
13:10 Çizgi Film ''İbi''
13:30 Çizgi Film "Vikingler"
13:55 Çizgi Film "Aslan"
14:20 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
15:00 Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15 Çizgi Film "Pırıl"
15:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55 Çizgi Film "Dijital Tayfa"
16:25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50 Çizgi Film ''İbi''
17:15 Çizgi Film "Emiray"
17:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05 Sürpriz Kutusu
18:30 Çizgi Film "Heidi"
18:55 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20 Çizgi Film "Dijital Tayfa"
19:50 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
20:05 Çizgi Film "Vikingler"
20:30 Çizgi Film "Vikingler"
20:50 Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15 Tozkoparan
22:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20 Çizgi Film "Heidi"
23:45 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35 Çizgi Film "Aslan"
01:00 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
01:40 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55 Çizgi Film "Yade Yade"
03:20 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45 Çizgi Film "Emiray"
04:10 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00 Çizgi Film "Aslan"
05:25 Çizgi Film "Kare"
05:50 Çizgi Film ''İbi''
06:15 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
06:27 İstiklal Marşı
06:30 Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55 Çizgi Film "Yade Yade"
07:20 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05 Çizgi Film "Arı Maya"
08:30 Çizgi Film "Mavi Dünya"
08:55 Çizgi Film "Kare"
09:10 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
09:35 Çizgi Film "Niloya"
09:50 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15 Çizgi Film "Yade Yade"
10:40 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05 Çizgi Film "Dijital Tayfa"
11:30 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20 Çizgi Film "Heidi"
12:45 Çizgi Film ''İbi''
13:10 Çizgi Film ''İbi''
13:30 Çizgi Film "Vikingler"
13:55 Çizgi Film "Aslan"
14:20 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
15:00 Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15 Çizgi Film "Pırıl"
15:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55 Çizgi Film "Dijital Tayfa"
16:25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50 Çizgi Film ''İbi''
17:15 Çizgi Film "Emiray"
17:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05 Sürpriz Kutusu
18:30 Çizgi Film "Heidi"
18:55 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20 Çizgi Film "Dijital Tayfa"
19:50 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
20:05 Çizgi Film "Vikingler"
20:30 Çizgi Film "Vikingler"
20:50 Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15 Tozkoparan
22:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20 Çizgi Film "Heidi"
23:45 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35 Çizgi Film "Aslan"
01:00 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
01:40 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55 Çizgi Film "Yade Yade"
03:20 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45 Çizgi Film "Emiray"
04:10 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00 Çizgi Film "Aslan"
05:25 Çizgi Film "Kare"
05:50 Çizgi Film ''İbi''
06:15 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Ocak 2021
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
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|2. Galatasaray
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|20
|42
|4. Gaziantep FK
|21
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Malatyaspor
|21
|28
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
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|20
|19
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|20
|19
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|20
|18
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|20
|17
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|20
|14
|Takımlar
|O
|P
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|37
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|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
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|27
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|18
|21
|12. Ümraniye
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|20
|13. Boluspor
|18
|19
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|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
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|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
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|19
|41
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|20
|40
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|39
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|35
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|19
|33
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|33
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|30
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|20
|30
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|23
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|20
|23
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|22
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|19
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|20
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|13
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|11
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|20
|8
|Takımlar
|O
|P
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|18
|47
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|40
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|19
|37
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