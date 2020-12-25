TRT Çocuk'ta bugün hangi çizgi filmler var?
TRT Çocuk kanalının Cuma akışında hangi çizgi filmler çocukları bekliyor olacak? İşte 25 Aralık Cuma TRT Çocuk kanalı yayın akışı...
GÜNDEM 25.12.2020, 08:41
Öğretici içeriklerle çocukların sevgisi kadar ebeveynlerin de güvenini kazanan TRT Çocuk'ta günün yayın akışı belli oldu.
TRT Çocuk kanalında 4-12 yaş grubu çocukların sağlıklı gelişimi için reklam gösterilmiyor.
TRT ÇOCUK KANALI 15 ARALIK 2020 CUMA YAYIN AKIŞI
06:27 İstiklal Marşı
06:30 Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55 Çizgi Film "Yade Yade"
07:20 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05 Çizgi Film "Arı Maya"
08:30 Çizgi Film "Kuzucuk"
08:55 Çizgi Film "Kare"
09:10 Çizgi Film "Su Elçileri"
09:35 Çizgi Film "Niloya"
09:50 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15 Çizgi Film "Yade Yade"
10:40 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05 Çizgi Film "Arı Maya"
11:30 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20 Çizgi Film "Heidi"
12:45 Çizgi Film ''İbi''
13:10 Çizgi Film ''İbi''
13:30 Çizgi Film "Vikingler"
13:55 Çizgi Film "Aslan"
14:20 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35 Çizgi Film "Su Elçileri"
15:00 Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15 Çizgi Film "Pırıl"
15:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55 Çizgi Film "Trafik Tayfa"
16:25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50 Çizgi Film ''İbi''
17:15 Çizgi Film "Emiray"
17:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05 Sürpriz Kutusu
18:30 Çizgi Film "Heidi"
18:55 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:50 Haberin Olsun
20:05 Çizgi Film "Vikingler"
20:30 Çizgi Film "Vikingler"
20:50 Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15 Tozkoparan
22:15 Çizgi Film "Aslan"
22:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20 Çizgi Film "Heidi"
23:45 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35 Çizgi Film "Aslan"
01:00 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25 Çizgi Film "Su Elçileri"
01:40 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55 Çizgi Film "Yade Yade"
03:20Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45 Çizgi Film "Emiray"
04:10 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00 Çizgi Film "Aslan"
05:25 Çizgi Film "Kare"
05:50 Çizgi Film ''İbi''
06:15 Çizgi Film "Su Elçileri"
TRT Çocuk kanalında 4-12 yaş grubu çocukların sağlıklı gelişimi için reklam gösterilmiyor.
TRT ÇOCUK KANALI 15 ARALIK 2020 CUMA YAYIN AKIŞI
06:27 İstiklal Marşı
06:30 Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55 Çizgi Film "Yade Yade"
07:20 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05 Çizgi Film "Arı Maya"
08:30 Çizgi Film "Kuzucuk"
08:55 Çizgi Film "Kare"
09:10 Çizgi Film "Su Elçileri"
09:35 Çizgi Film "Niloya"
09:50 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15 Çizgi Film "Yade Yade"
10:40 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05 Çizgi Film "Arı Maya"
11:30 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20 Çizgi Film "Heidi"
12:45 Çizgi Film ''İbi''
13:10 Çizgi Film ''İbi''
13:30 Çizgi Film "Vikingler"
13:55 Çizgi Film "Aslan"
14:20 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35 Çizgi Film "Su Elçileri"
15:00 Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15 Çizgi Film "Pırıl"
15:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55 Çizgi Film "Trafik Tayfa"
16:25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50 Çizgi Film ''İbi''
17:15 Çizgi Film "Emiray"
17:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05 Sürpriz Kutusu
18:30 Çizgi Film "Heidi"
18:55 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:50 Haberin Olsun
20:05 Çizgi Film "Vikingler"
20:30 Çizgi Film "Vikingler"
20:50 Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15 Tozkoparan
22:15 Çizgi Film "Aslan"
22:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20 Çizgi Film "Heidi"
23:45 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35 Çizgi Film "Aslan"
01:00 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25 Çizgi Film "Su Elçileri"
01:40 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55 Çizgi Film "Yade Yade"
03:20Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45 Çizgi Film "Emiray"
04:10 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00 Çizgi Film "Aslan"
05:25 Çizgi Film "Kare"
05:50 Çizgi Film ''İbi''
06:15 Çizgi Film "Su Elçileri"
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
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