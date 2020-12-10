Reklam

Son Dakika

TRT Çocuk'ta bugün hangi çizgi filmler var?

Yerli çizgi filmleri ve öğretici içerikleriyle çocukların sevgisi kazanan TRT Çocuk'un bugün kü yayın akışında hangi çizgi filmler olacak? İşte 10 Aralık Perşembe TRT Çocuk kanalı yayın akışı...

GÜNDEM 10.12.2020, 11:33
1
TRT Çocuk'ta bugün hangi çizgi filmler var?
Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Azerbaycan gibi ülkelerde de büyük ilgi gören TRT Çocuk Yerli çizgi dizilerle ve öğretici içeriklerle çocukların sevgisi kadar ebeveynlerin de güvenini kazandı.
Eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikleriyle 4-12 yaş grubuna hitap eden kanalda, çocukların sağlıklı gelişimi için reklam gösterilmiyor.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde kalan çocuklar için  TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları erişime açıldı. TRT Çocuk dergisine www.trtcocuk.net.tr/trtcocukdergisi adresinden ücretsiz ulaşabilirsiniz.

06:27          İstiklal Marşı
06:30          Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55          Çizgi Film "Yade Yade"
07:20          Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40          Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05          Çizgi Film "Arı Maya"
08:30          Çizgi Film "Kuzucuk"
08:5          5Çizgi Film "Kare"
09:10          Çizgi Film "Su Elçileri"
09:35          Çizgi Film "Niloya"
09:50          Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15          Çizgi Film "Yade Yade"
10:40          Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05          Çizgi Film "Arı Maya"
11:30          Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40          Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55          Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20          Çizgi Film "Heidi"
12:45          Çizgi Film ''İbi''
13:10          Çizgi Film ''İbi''
13:30          Çizgi Film "Vikingler"
13:55          Çizgi Film "Aslan"
14:20          Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35          Çizgi Film "Su Elçileri"
15:00          Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15          Çizgi Film "Pırıl"
15:30          Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55          Çizgi Film "Trafik Tayfa"
16:25          Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50          Çizgi Film ''İbi''
17:15          Çizgi Film "Emiray"
17:30          Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40          Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05          Sürpriz Kutusu
18:30          Çizgi Film "Heidi"
18:55          Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20          Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:50          Haberin Olsun
20:05          Çizgi Film "Vikingler"
20:30          Çizgi Film "Vikingler"
20:50          Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15          Çizgi Film "Trafik Tayfa"
21:40          Çizgi Film ''İbi''
22:05          Çizgi Film ''İbi''
22:30          Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55          Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20          Çizgi Film "Heidi"
23:45          Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10          Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35          Çizgi Film "Aslan"
01:00          Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25          Çizgi Film "Su Elçileri"
01:40          Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05          Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30          Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55          Çizgi Film "Yade Yade"
03:20          Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45          Çizgi Film "Emiray"
04:10          Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35          Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00          Çizgi Film "Aslan"
05:25          Çizgi Film "Kare"
05:50          Çizgi Film ''İbi''
06:15          Çizgi Film "Su Elçileri"
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 10 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Karagümrük 11 17
6. Göztepe 10 15
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Malatyaspor 10 13
12. Trabzonspor 11 13
13. Antalyaspor 11 13
14. Rizespor 10 12
15. Hatayspor 8 12
16. Sivasspor 10 10
17. Erzurumspor 10 9
18. Kayserispor 10 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 12 24
2. Altınordu 12 23
3. Adana Demirspor 11 21
4. Tuzlaspor 11 21
5. Samsunspor 11 20
6. Giresunspor 12 20
7. İstanbulspor 11 18
8. Altay 11 17
9. Bursaspor 12 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Menemen Belediyespor 11 13
12. Ümraniye 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Adanaspor 9 12
15. Bandırmaspor 12 12
16. Boluspor 11 10
17. Ankaraspor 11 8
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. M. United 10 19
6. Man City 10 18
7. West Ham 11 17
8. Southampton 10 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Deportivo Alaves 12 14
12. Athletic Bilbao 11 13
13. Eibar 11 13
14. Getafe 11 13
15. Celta de Vigo 12 13
16. Valencia 11 12
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8