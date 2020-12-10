TRT Çocuk'ta bugün hangi çizgi filmler var?
Yerli çizgi filmleri ve öğretici içerikleriyle çocukların sevgisi kazanan TRT Çocuk'un bugün kü yayın akışında hangi çizgi filmler olacak? İşte 10 Aralık Perşembe TRT Çocuk kanalı yayın akışı...
GÜNDEM 10.12.2020, 11:33
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Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Azerbaycan gibi ülkelerde de büyük ilgi gören TRT Çocuk Yerli çizgi dizilerle ve öğretici içeriklerle çocukların sevgisi kadar ebeveynlerin de güvenini kazandı.
Eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikleriyle 4-12 yaş grubuna hitap eden kanalda, çocukların sağlıklı gelişimi için reklam gösterilmiyor.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde kalan çocuklar için TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları erişime açıldı. TRT Çocuk dergisine www.trtcocuk.net.tr/trtcocukdergisi adresinden ücretsiz ulaşabilirsiniz.
06:27 İstiklal Marşı
06:30 Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55 Çizgi Film "Yade Yade"
07:20 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05 Çizgi Film "Arı Maya"
08:30 Çizgi Film "Kuzucuk"
08:5 5Çizgi Film "Kare"
09:10 Çizgi Film "Su Elçileri"
09:35 Çizgi Film "Niloya"
09:50 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15 Çizgi Film "Yade Yade"
10:40 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05 Çizgi Film "Arı Maya"
11:30 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20 Çizgi Film "Heidi"
12:45 Çizgi Film ''İbi''
13:10 Çizgi Film ''İbi''
13:30 Çizgi Film "Vikingler"
13:55 Çizgi Film "Aslan"
14:20 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35 Çizgi Film "Su Elçileri"
15:00 Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15 Çizgi Film "Pırıl"
15:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55 Çizgi Film "Trafik Tayfa"
16:25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50 Çizgi Film ''İbi''
17:15 Çizgi Film "Emiray"
17:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05 Sürpriz Kutusu
18:30 Çizgi Film "Heidi"
18:55 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:50 Haberin Olsun
20:05 Çizgi Film "Vikingler"
20:30 Çizgi Film "Vikingler"
20:50 Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15 Çizgi Film "Trafik Tayfa"
21:40 Çizgi Film ''İbi''
22:05 Çizgi Film ''İbi''
22:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20 Çizgi Film "Heidi"
23:45 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35 Çizgi Film "Aslan"
01:00 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25 Çizgi Film "Su Elçileri"
01:40 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55 Çizgi Film "Yade Yade"
03:20 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45 Çizgi Film "Emiray"
04:10 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00 Çizgi Film "Aslan"
05:25 Çizgi Film "Kare"
05:50 Çizgi Film ''İbi''
06:15 Çizgi Film "Su Elçileri"
Eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikleriyle 4-12 yaş grubuna hitap eden kanalda, çocukların sağlıklı gelişimi için reklam gösterilmiyor.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde kalan çocuklar için TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları erişime açıldı. TRT Çocuk dergisine www.trtcocuk.net.tr/trtcocukdergisi adresinden ücretsiz ulaşabilirsiniz.
06:27 İstiklal Marşı
06:30 Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55 Çizgi Film "Yade Yade"
07:20 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05 Çizgi Film "Arı Maya"
08:30 Çizgi Film "Kuzucuk"
08:5 5Çizgi Film "Kare"
09:10 Çizgi Film "Su Elçileri"
09:35 Çizgi Film "Niloya"
09:50 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15 Çizgi Film "Yade Yade"
10:40 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05 Çizgi Film "Arı Maya"
11:30 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20 Çizgi Film "Heidi"
12:45 Çizgi Film ''İbi''
13:10 Çizgi Film ''İbi''
13:30 Çizgi Film "Vikingler"
13:55 Çizgi Film "Aslan"
14:20 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35 Çizgi Film "Su Elçileri"
15:00 Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15 Çizgi Film "Pırıl"
15:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55 Çizgi Film "Trafik Tayfa"
16:25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50 Çizgi Film ''İbi''
17:15 Çizgi Film "Emiray"
17:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05 Sürpriz Kutusu
18:30 Çizgi Film "Heidi"
18:55 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:50 Haberin Olsun
20:05 Çizgi Film "Vikingler"
20:30 Çizgi Film "Vikingler"
20:50 Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15 Çizgi Film "Trafik Tayfa"
21:40 Çizgi Film ''İbi''
22:05 Çizgi Film ''İbi''
22:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20 Çizgi Film "Heidi"
23:45 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35 Çizgi Film "Aslan"
01:00 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25 Çizgi Film "Su Elçileri"
01:40 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55 Çizgi Film "Yade Yade"
03:20 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45 Çizgi Film "Emiray"
04:10 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00 Çizgi Film "Aslan"
05:25 Çizgi Film "Kare"
05:50 Çizgi Film ''İbi''
06:15 Çizgi Film "Su Elçileri"
28°
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