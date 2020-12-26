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TRT Çocuk kanalında bugün neler var? TRT Çocuk 26 Aralık yayın akışı
TRT Çocuk kanalının Cuma akışında hangi çizgi filmler çocukları bekliyor olacak? İşte 26 Aralık Cumartesi TRT Çocuk kanalı yayın akışı...
GÜNDEM 26.12.2020, 09:29
TRT Çocuk'ta günün yayın akışı belli oldu.
Öğretici içeriklerle çocukların sevgisi kadar ebeveynlerin de güvenini kazanan TRT Çocuk kanalında 4-12 yaş grubu çocukların sağlıklı gelişimi için reklam gösterilmiyor.
06:27 İstiklal Marşı
06:30 Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55 Çizgi Film "Yade Yade"
07:20 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05 Çizgi Film "Arı Maya"
08:30 Çizgi Film "Mavi Dünya"
08:55 Çizgi Film "Kare"
09:10 Çizgi Film "Su Elçileri"
09:35 Çizgi Film "Niloya"
09:50 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15 Çizgi Film "Yade Yade"
10:40 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05 Çizgi Film "Dijital Tayfa"
11:3 0Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20 Çizgi Film "Heidi"
12:45 Çizgi Film ''İbi''
13:10 Çizgi Film ''İbi''
13:30 Çizgi Film "Vikingler"
13:55 Çizgi Film "Aslan"
14:20 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35 Çizgi Film "Su Elçileri"
15:00 Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15 Çizgi Film "Pırıl"
15:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55 Çizgi Film "Dijital Tayfa"
16:25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50 Çizgi Film ''İbi''
17:15 Çizgi Film "Emiray"
17:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05 Sürpriz Kutusu
18:30 Çizgi Film "Heidi"
18:55 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20 Çizgi Film "Dijital Tayfa"
19:50 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
20:05 Çizgi Film "Vikingler"
20:30 Çizgi Film "Vikingler"
20:50 Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15 Tozkoparan
22:15 Çizgi Film "Aslan"
22:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20 Çizgi Film "Heidi"
23:45 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35 Çizgi Film "Aslan"
01:00 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25 Çizgi Film "Su Elçileri"
01:40 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55 Çizgi Film "Yade Yade"
03:20 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45 Çizgi Film "Emiray"
04:10 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00 Çizgi Film "Aslan"
05:25 Çizgi Film "Kare"
05:50 Çizgi Film ''İbi''
06:15 Çizgi Film "Su Elçileri"
Öğretici içeriklerle çocukların sevgisi kadar ebeveynlerin de güvenini kazanan TRT Çocuk kanalında 4-12 yaş grubu çocukların sağlıklı gelişimi için reklam gösterilmiyor.
06:27 İstiklal Marşı
06:30 Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55 Çizgi Film "Yade Yade"
07:20 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05 Çizgi Film "Arı Maya"
08:30 Çizgi Film "Mavi Dünya"
08:55 Çizgi Film "Kare"
09:10 Çizgi Film "Su Elçileri"
09:35 Çizgi Film "Niloya"
09:50 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15 Çizgi Film "Yade Yade"
10:40 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05 Çizgi Film "Dijital Tayfa"
11:3 0Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20 Çizgi Film "Heidi"
12:45 Çizgi Film ''İbi''
13:10 Çizgi Film ''İbi''
13:30 Çizgi Film "Vikingler"
13:55 Çizgi Film "Aslan"
14:20 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35 Çizgi Film "Su Elçileri"
15:00 Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15 Çizgi Film "Pırıl"
15:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55 Çizgi Film "Dijital Tayfa"
16:25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50 Çizgi Film ''İbi''
17:15 Çizgi Film "Emiray"
17:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05 Sürpriz Kutusu
18:30 Çizgi Film "Heidi"
18:55 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20 Çizgi Film "Dijital Tayfa"
19:50 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
20:05 Çizgi Film "Vikingler"
20:30 Çizgi Film "Vikingler"
20:50 Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15 Tozkoparan
22:15 Çizgi Film "Aslan"
22:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20 Çizgi Film "Heidi"
23:45 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35 Çizgi Film "Aslan"
01:00 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25 Çizgi Film "Su Elçileri"
01:40 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55 Çizgi Film "Yade Yade"
03:20 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45 Çizgi Film "Emiray"
04:10 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00 Çizgi Film "Aslan"
05:25 Çizgi Film "Kare"
05:50 Çizgi Film ''İbi''
06:15 Çizgi Film "Su Elçileri"
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 26 Aralık 2020
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|26
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|24
|6. Hatayspor
|13
|21
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|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
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|18
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|22
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|18
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|15
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|P
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