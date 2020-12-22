TRT Çocuk kanalında bugün neler var? TRT Çocuk 22 Aralık yayın akışı
TRT Çocuk kanalının bugünkü yayın akışında bugün hangi sürprizler olacak? TRT Çocuk kanalında bugün neler var? İşte 21 Aralık Pazartesi TRT Çocuk kanalı yayın akışı...
GÜNDEM 22.12.2020, 10:32
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Yerli çizgi dizilerle ve öğretici içeriklerle çocukların sevgisi kadar ebeveynlerin de güvenini kazanan TRT Çocuk kanalının 22 Aralık 2020 tarihli yayın akışı belli oldu.
Eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikleriyle 4-12 yaş grubuna hitap eden kanalın akışında bugün Emiray, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, Bulmaca Kulesi Heidi, İbi, Vikingler, Maysa Ve Bulut dikkat çekiyor...
06:27İstiklal Marşı
06:30Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55Çizgi Film "Yade Yade"
07:20Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05Çizgi Film "Arı Maya"
08:30Çizgi Film "Kuzucuk"
08:55Çizgi Film "Kare"
09:10Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
09:35Çizgi Film "Niloya"
09:50Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15Çizgi Film "Yade Yade"
10:40Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05Çizgi Film "Arı Maya"
11:30Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20Çizgi Film "Heidi"
12:45Çizgi Film ''İbi''
13:10Çizgi Film ''İbi''
13:30Çizgi Film "Vikingler"
13:55Çizgi Film "Aslan"
14:20Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
15:00Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15Çizgi Film "Pırıl"
15:30Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55Çizgi Film "Trafik Tayfa"
16:25Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50Çizgi Film ''İbi''
17:15Çizgi Film "Emiray"
17:30Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05Sürpriz Kutusu
18:30Çizgi Film "Heidi"
18:55Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:50Haberin Olsun
20:05Çizgi Film "Vikingler"
20:30Çizgi Film "Vikingler"
20:50Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15Çizgi Film "Trafik Tayfa"
21:40Çizgi Film ''İbi''
22:05Çizgi Film ''İbi''
22:30Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20Çizgi Film "Heidi"
23:45Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35Çizgi Film "Aslan"
01:00Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
01:40Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55Çizgi Film "Yade Yade"
03:20Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45Çizgi Film "Emiray"
04:10Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00Çizgi Film "Aslan"
05:25Çizgi Film "Kare"
05:50Çizgi Film ''İbi''
06:15Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
Eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikleriyle 4-12 yaş grubuna hitap eden kanalın akışında bugün Emiray, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, Bulmaca Kulesi Heidi, İbi, Vikingler, Maysa Ve Bulut dikkat çekiyor...
06:27İstiklal Marşı
06:30Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55Çizgi Film "Yade Yade"
07:20Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05Çizgi Film "Arı Maya"
08:30Çizgi Film "Kuzucuk"
08:55Çizgi Film "Kare"
09:10Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
09:35Çizgi Film "Niloya"
09:50Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15Çizgi Film "Yade Yade"
10:40Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05Çizgi Film "Arı Maya"
11:30Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20Çizgi Film "Heidi"
12:45Çizgi Film ''İbi''
13:10Çizgi Film ''İbi''
13:30Çizgi Film "Vikingler"
13:55Çizgi Film "Aslan"
14:20Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
15:00Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15Çizgi Film "Pırıl"
15:30Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55Çizgi Film "Trafik Tayfa"
16:25Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50Çizgi Film ''İbi''
17:15Çizgi Film "Emiray"
17:30Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05Sürpriz Kutusu
18:30Çizgi Film "Heidi"
18:55Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:50Haberin Olsun
20:05Çizgi Film "Vikingler"
20:30Çizgi Film "Vikingler"
20:50Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15Çizgi Film "Trafik Tayfa"
21:40Çizgi Film ''İbi''
22:05Çizgi Film ''İbi''
22:30Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20Çizgi Film "Heidi"
23:45Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35Çizgi Film "Aslan"
01:00Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
01:40Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55Çizgi Film "Yade Yade"
03:20Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45Çizgi Film "Emiray"
04:10Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00Çizgi Film "Aslan"
05:25Çizgi Film "Kare"
05:50Çizgi Film ''İbi''
06:15Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
28°
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