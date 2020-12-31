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TRT Çocuk kanalında bugün neler var? 31 Aralık TRT Çocuk yayın akışı
Yılın son gününde TRT Çocuk kanalında bugün hangi çizgi filmler izlenecek? İşte 31 Aralık Perşembe TRT Çocuk kanalı yayın akışı...
GÜNDEM 31.12.2020, 09:45
TRT Çocuk 31 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı belli oldu.
Uzaktan Eğitim gören öğrenciler kalan zamanlarında TRT Çocuk'ta hem eğlendiren hem de eğitin çizgi filmleri izliyor.
TRT Çocuk yayın akışında bugün Rafadan Tayfa, Arı Maya, Niloya, İbi, Heidi, Emiray, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, Bulmaca Kulesi, Vikingler, Maysa Ve Bulut çocuklarla buluşacak.
Çocukların ve onların ailelerinin ilgiyle izledikleri TRT Çocuk kanalında bugün başka hangi çizgi filmler var?
06:27 İstiklal Marşı
06:30 Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55 Çizgi Film "Yade Yade"
07:20 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05 Çizgi Film "Arı Maya"
08:30 Çizgi Film "Kuzucuk"
08:55 Çizgi Film "Kare"
09:10 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
09:35 Çizgi Film "Niloya"
09:50 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15 Çizgi Film "Yade Yade"
10:40 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05 Çizgi Film "Arı Maya"
11:30 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20 Çizgi Film "Heidi"
12:45 Çizgi Film ''İbi''
13:10 Çizgi Film ''İbi''
13:30 Çizgi Film "Vikingler"
13:55 Çizgi Film "Aslan"
14:20 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
15:00 Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15 Çizgi Film "Pırıl"
15:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55 Çizgi Film "Trafik Tayfa"
16:25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50 Çizgi Film ''İbi''
17:15 Çizgi Film "Emiray"
17:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05 Sürpriz Kutusu
18:30 Çizgi Film "Heidi"
18:55 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:50 Haberin Olsun
20:05 Çizgi Film "Vikingler"
20:30 Çizgi Film "Vikingler"
20:50 Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15 Çizgi Film "Trafik Tayfa"
21:40 Çizgi Film ''İbi''
22:05 Çizgi Film ''İbi''
22:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20 Çizgi Film "Heidi"
23:45 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35 Çizgi Film "Aslan"
01:00 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
01:40 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55 Çizgi Film "Yade Yade"
03:20 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45 Çizgi Film "Emiray"
04:10 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00 Çizgi Film "Aslan"
05:25 Çizgi Film "Kare"
05:50 Çizgi Film ''İbi''
06:15 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
Uzaktan Eğitim gören öğrenciler kalan zamanlarında TRT Çocuk'ta hem eğlendiren hem de eğitin çizgi filmleri izliyor.
TRT Çocuk yayın akışında bugün Rafadan Tayfa, Arı Maya, Niloya, İbi, Heidi, Emiray, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, Bulmaca Kulesi, Vikingler, Maysa Ve Bulut çocuklarla buluşacak.
Çocukların ve onların ailelerinin ilgiyle izledikleri TRT Çocuk kanalında bugün başka hangi çizgi filmler var?
06:27 İstiklal Marşı
06:30 Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55 Çizgi Film "Yade Yade"
07:20 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05 Çizgi Film "Arı Maya"
08:30 Çizgi Film "Kuzucuk"
08:55 Çizgi Film "Kare"
09:10 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
09:35 Çizgi Film "Niloya"
09:50 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15 Çizgi Film "Yade Yade"
10:40 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05 Çizgi Film "Arı Maya"
11:30 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20 Çizgi Film "Heidi"
12:45 Çizgi Film ''İbi''
13:10 Çizgi Film ''İbi''
13:30 Çizgi Film "Vikingler"
13:55 Çizgi Film "Aslan"
14:20 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
15:00 Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15 Çizgi Film "Pırıl"
15:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55 Çizgi Film "Trafik Tayfa"
16:25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50 Çizgi Film ''İbi''
17:15 Çizgi Film "Emiray"
17:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05 Sürpriz Kutusu
18:30 Çizgi Film "Heidi"
18:55 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:50 Haberin Olsun
20:05 Çizgi Film "Vikingler"
20:30 Çizgi Film "Vikingler"
20:50 Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15 Çizgi Film "Trafik Tayfa"
21:40 Çizgi Film ''İbi''
22:05 Çizgi Film ''İbi''
22:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20 Çizgi Film "Heidi"
23:45 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35 Çizgi Film "Aslan"
01:00 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
01:40 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05 Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55 Çizgi Film "Yade Yade"
03:20 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45 Çizgi Film "Emiray"
04:10 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00 Çizgi Film "Aslan"
05:25 Çizgi Film "Kare"
05:50 Çizgi Film ''İbi''
06:15 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
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