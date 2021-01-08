TRT Çocuk 8 Ocak 2021 tarihli yayın akışı! TRT Çocuk'ta olacak?

Eğitici çizgi filmleriyle çocukların sevgisini kazanan TRT Çocuk yayın akışını merak ediyor.

TRT Çocuk 8Ocak 2021 Cuma gününe ait yayın akışı belli oldu.

TRT Çocuk yayın akışında bugün Rafadan Tayfa, Arı Maya, Niloya, İbi, Heidi, Emiray, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, Bulmaca Kulesi, Vikingler, Maysa Ve Bulut çocuklarla buluşacak.

06:27 İstiklal Marşı

06:30 Çizgi Film "Elif'in Düşleri"

06:55 Çizgi Film "Yade Yade"

07:20 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"

07:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"

08:05 Çizgi Film "Arı Maya"

08:30 Çizgi Film "Kuzucuk"

08:55 Çizgi Film "Kare"

09:10 Çizgi Film "Su Elçileri"

09:35 Çizgi Film "Niloya"

09:50 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"

10:15 Çizgi Film "Yade Yade"

10:40 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

11:05 Çizgi Film "Arı Maya"

11:30 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"

11:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"

11:55 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"

12:20 Çizgi Film "Heidi"

12:45 Çizgi Film ''İbi''

13:10 Çizgi Film ''İbi''

13:30 Çizgi Film "Vikingler"

13:55 Çizgi Film "Aslan"

14:20 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"

14:35 Çizgi Film "Su Elçileri"

15:00 Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"

15:15 Çizgi Film "Pırıl"

15:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

15:55 Çizgi Film "Trafik Tayfa"

16:25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

16:50 Çizgi Film ''İbi''

17:15 Çizgi Film "Emiray"

17:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"

17:40 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"

18:05 Sürpriz Kutusu

18:30 Çizgi Film "Heidi"

18:55 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

19:20 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

19:50 Haberin Olsun

20:05 Çizgi Film "Vikingler"

20:30 Çizgi Film "Vikingler"

20:50 Çizgi Film "Dinozor Makineler"

21:15 Tozkoparan

22:15 Çizgi Film "Aslan"

22:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

22:55 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"

23:20 Çizgi Film "Heidi"

23:45 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

00:10 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"

00:35 Çizgi Film "Aslan"

01:00 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"

01:25 Çizgi Film "Su Elçileri"

01:40 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"

02:05 Çizgi Film "Ege İle Gaga"

02:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"

02:55 Çizgi Film "Yade Yade"

03:20 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

03:45 Çizgi Film "Emiray"

04:10 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

04:35 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"

05:00 Çizgi Film "Aslan"

05:25 Çizgi Film "Kare"

05:50 Çizgi Film ''İbi''

06:15 Çizgi Film "Su Elçileri"

