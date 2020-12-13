TRT Arabi muhabiri Hüseyin Hattab, Suriye'de silahlı saldırıya uğradı

TRT Arabi'ye telifle çalışan Suriyeli muhabir Hüseyin Hattab, ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) kontrolünde bulunan El Bab ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Hüseyin Hattab'ın cansız bedeni, yakınları tarafından toprağa verildi. Cenaze töreni gece saatlerinde yapıldı. Hattab'ı hedef alan saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hattab TRT Arabi'nin de bulunduğu bir dizi televizyon kanalıyla işbirliğinin yanı sıra Halep ve kırsalındaki Medya Profesyonelleri Birliği'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.



خطاب كان يتعاون مع عدد من القنوات التلفزيونية، ويشغل مركز عضو مجلس إدارة "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"https://t.co/6hOjRiBidk

— TRT عربي (@TRTArabi) December 12, 2020

خطاب كان يتعاون مع عدد من القنوات التلفزيونية، ويشغل مركز عضو مجلس إدارة "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"https://t.co/6hOjRiBidk — TRT عربي (@TRTArabi) December 12, 2020

