Trendyol'dan tepki çeken İzmir kararı! Depremi hiçe saydılar

Trendyol'un İzmir'de yaşanan 6,6'lık depreme rağmen çalışanlarını işe çağırması tepkilere neden oldu.

Türkiye'de en çok kullanılan online alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol, İzmir'deki personelinin "sabah 9 akşam 18:00 arası" çalışmasını talep ettiği iddia edildi.

Konuyu Ekşi Sözlük'te paylaşan Trendyol çalışanı duruma veryansın etti.

Trendyol depreme rağmen kendilerini işe çağırdığını iddia eden çalışan, "Herkesin evinde hasar olduğunu bildirmemize rağmen İstanbul'daki Trendyol tarafı çalışmamızı istiyor.

Evinde bilgisayarı düşenler, duvarlarında kolonlarında sıkıntı olanlar durumlarını bildirdiler ama trendyol tarafı bunu umursamadı ve yarın bizden sabah 9 akşam 18 arası çalışmamızı istiyor." dedi.

"Trendyol'un İzmir'dekileri zorla çalıştırması" ile yayınladığı yazının dikkat çeken kısmı ise şöyle;

"Az önce bir çalışanları olarak haberimin olduğu durum.

Trendyol müşteri hizmetlerinin bir kısmı izmirde webhelp şirketine bağlı ve çalışanlar olarak 6 aydan fazladır evden çalışıyoruz. Herkesin evinde hasar olduğunu bildirmemize rağmen İstanbul'daki Trendyol tarafı çalışmamızı istiyor. Evinde bilgisayarı düşenler, duvarlarında kolonlarında sıkıntı olanlar durumlarını bildirdiler ama Trendyol tarafı bunu umursamadı ve yarın bizden sabah 9 akşam 18 arası çalışmamızı istiyor.

Alışveriş yaptığınız sitenin çalışanlarını ne kadar önemsediğini görün istiyorum."

