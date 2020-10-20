Trendyol'da, kredi kart bilgileri hacklendi iddiası e-ticaret sitesini kullanan vatandaşları tedirgin ederken şirketten açıklama geldi. Trendyol şirketi bir açıklama yaparak, kullanıcılarının kredi kart bilgilerinin hacklendiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Trendyol'dan yapılan açıklama şu şekilde:



Merhaba,müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz.

