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Trendyol'da kredi kart bilgileri hacklendi iddiası!
Trendyol'da kredi kart bilgileri hacklendi iddiaları üzerinden şirketten açıklama geldi.
GÜNDEM 20.10.2020, 08:45
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Trendyol'da, kredi kart bilgileri hacklendi iddiası e-ticaret sitesini kullanan vatandaşları tedirgin ederken şirketten açıklama geldi. Trendyol şirketi bir açıklama yaparak, kullanıcılarının kredi kart bilgilerinin hacklendiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Trendyol'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Merhaba,müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz.
Trendyol'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Merhaba,müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz.
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