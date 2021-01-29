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Transfer haberleri: Hatayspor, Chadrac Akolo'ya imza attırıyor!
Transfer haberleri! Hatayspor'un Amiens'da forma giyen Chadrac Akolo'yu transfer edeceği öne sürüldü.
GÜNDEM 29.01.2021, 20:19
Transfer haberleri! Süper Lig'de ilk yarıyı yedinci sırada tamamlayan Hatayspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Ocak ayında Buğra Temel, Muhammed Mert ve Mohammed Kamara'yı renklerine bağlayan Bordo Beyazlılar'ın transferde rotayı Fransa'ya çevirdiği iddia edildi.
L'Equipe gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Akdeniz temsilcisinin Ligue 2 ekiplerinden Amiens'da forma giyen Chadrac Akolo'yu kadrosuna katacağını duyurdu. Haberde 25 yaşındaki sol açık için belirlenen satın alma opsiyonunun ise 2,5 milyon euro olduğu belirtildi. Demokratik Kongolu futbolcu, bu sezon boy gösterdiği 14 maçta rakip fileleri iki kez havalandırdı.
L'Equipe gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Akdeniz temsilcisinin Ligue 2 ekiplerinden Amiens'da forma giyen Chadrac Akolo'yu kadrosuna katacağını duyurdu. Haberde 25 yaşındaki sol açık için belirlenen satın alma opsiyonunun ise 2,5 milyon euro olduğu belirtildi. Demokratik Kongolu futbolcu, bu sezon boy gösterdiği 14 maçta rakip fileleri iki kez havalandırdı.
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