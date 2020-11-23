Tramvay durağına izinsiz giren genci uyarınca hayatının şokunu yaşadı
Konya'da tramvay durağına izinsiz giren genç, yanına gelip kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı.
GÜNDEM 23.11.2020, 21:59
Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Otogar tramvay durağında yaşanan olayda Ömer Ç. (19) durağa izinsiz girdi. Durumu fark eden güvenlik görevlisi Hurşit K. (30), şahsı uyararak turnikeden geçmesini istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Ç, güvenlik görevlisini sırtından bıçakladı.
Olayın ardından yaralı görevlisi, kulübesine girerek ambulansın gelmesini bekledi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olayın ardından yaralı görevlisi, kulübesine girerek ambulansın gelmesini bekledi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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