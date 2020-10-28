Traktör ve kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Sivas’ta traktör ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar var.
GÜNDEM 28.10.2020, 23:37
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Sivas’ın Zara ilçesinde patates yüklü traktör ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sivas-Erzincan Karayolu Zara ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada E.A. yönetimindeki kamyon, Zara ilçesi yakınlarında Derviş Türkmen yönetimindeki patates yüklü traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Derviş Türkmen hayatını kaybederken, Ş.Ç., H.T. ve Ç.A.T. yaralandı.
Traktör kasasında bulunan patatesler ise etrafa saçıldı. Ortalık adeta savaş alanına dönerken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alınırken, Derviş Türkmen’in cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Etrafa saçılan patatesler ise ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla yerden toplandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas-Erzincan Karayolu Zara ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada E.A. yönetimindeki kamyon, Zara ilçesi yakınlarında Derviş Türkmen yönetimindeki patates yüklü traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Derviş Türkmen hayatını kaybederken, Ş.Ç., H.T. ve Ç.A.T. yaralandı.
Traktör kasasında bulunan patatesler ise etrafa saçıldı. Ortalık adeta savaş alanına dönerken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alınırken, Derviş Türkmen’in cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Etrafa saçılan patatesler ise ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla yerden toplandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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