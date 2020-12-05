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Traktör şarampole devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Aydın'da traktör şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
GÜNDEM 05.12.2020, 01:47
Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada traktör şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybederken, yolcu konumundaki bir kişi de yaralandı.
Kaza, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörü ile seyir halinde olan Hasan Işık (62) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörde yolcu konumunda bulunan Hamit Durmuş ise (43) kazadan yaralı olarak kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Işık'ın cenazesi olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.
Kaza, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörü ile seyir halinde olan Hasan Işık (62) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörde yolcu konumunda bulunan Hamit Durmuş ise (43) kazadan yaralı olarak kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Işık'ın cenazesi olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.
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