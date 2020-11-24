Trafikteki tehlike ortaya çıktı: İşte sigortasız araçların yüzdeliği

Resmi rakamlara göre; 23 milyon 200 binin üzerinde aracın trafiğe kayıtlı bulunduğu Türkiye’de 4.5 milyonu aşkın aracın Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası (ZMMS) poliçesi düzenletmeden trafikte olduğu bildirildi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) raporu verilerine göre, sigortasız aracın en çok bulunduğu il Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti.

Şanlıurfa'da trafiğe kayıtlı 253 bin 846 araçtan yüzde 40,05’inin zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. 19 bin 123 tescilli aracın trafikte seyrettiği Ardahan’a ise araçların yüzde 36.13’ünün ZMMS poliçesi bulunmuyor. 48 bin 235 aracın bulunduğu Kilis’te ise araç sahiplerinin yüzde 34,37’si sigorta yaptırmadan trafikte seyrediyor.



En çok sigortalılık oranı listesinde ise Trabzon başı çekiyor. Şehirdeki 206 bin 30 araçtan yüzde 91’inin trafik sigortası bulunuyor. 2 milyon 123 bin 273 aracın bulunduğu Ankara’da araç sahiplerinin yüzde 89.49’u trafik sigortasını yaptırırken 935 bin 676 Bursalı sürücüden yüzde 17.12’si de ZMMS poliçesini yaptırmadan trafikte seyrediyor. 4 milyon 306 bin 532 aracın tescilli bulunduğu İstanbul’da ise sürücülerin yüzde 12.1’i trafik sigortası yaptırmayı tercih etmedi.



SBM verilerine göre, 2019 senesinde ülke genelinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları sonrası 773 bin 841 tutanak tutulurken bu sayı 2020’nin ilk 10 ayında 520 bin 724’ü geçti. 2018 senesinde ise bu rakam 829 bin 609 olarak kayıtlara geçmişti. 2020 senesinin ilk 10 ayında İstanbul’da 170 bin 432 tutanak düzenlenirken Ankara’da 49 bin 730, İzmir’de 42 bin 763 tutanak ve Bursa’da 28 bin 130 tutanak kayıt altına alındı. Son 10 il arasında ise 91 tutanak ile Ardahan sondan ikinci sadece 52 tutanak ile Hakkari listenin sonunda yer buldu.

