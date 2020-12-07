Trafik sigortasında 2021 tavan fiyatı ne kadar oldu?
Zorunlu trafik sigortası için 2017 yılından beri devam eden tavan fiyat uygulaması zamlanacak mı? Trafik sigortasında tavan fiyat 2021'de de devam edecek mi?
GÜNDEM 07.12.2020, 12:02
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tavan fiyat uygulamasına ilişkin kararını belli oldu.
Kurum tarafından hazırlanan genelge'ye göre zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının 2021 yılında da devam etmesi kararlaştırıldı.
Sigortacılık sektörüne iletilen karar ile sigortalılar açısından primlerin makul seviyelerde tutulması amaçlanıyorç
Trafik sigortası tavan fiyat genelgesi 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.
2021 yılı ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 artırılacak.
Trafik sigortalarında azami prim uygulaması 2017 yılında başlamıştı.
Kurum tarafından hazırlanan genelge'ye göre zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının 2021 yılında da devam etmesi kararlaştırıldı.
Sigortacılık sektörüne iletilen karar ile sigortalılar açısından primlerin makul seviyelerde tutulması amaçlanıyorç
Trafik sigortası tavan fiyat genelgesi 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.
2021 yılı ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 artırılacak.
Trafik sigortalarında azami prim uygulaması 2017 yılında başlamıştı.
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