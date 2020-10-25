Trafik kontrolünde sürücünün yüz maskesinden çıkanlar şaşırttı!
Trafik kontrolünde gergin görünen sürücünün yüz maskesinden 16 paket uyuşturucu madde çıktı.
GÜNDEM 25.10.2020, 11:57
Katalonya polisi yüz maskesinin içinde 16 paket eroin saklayan uyuşturucu satıcısını yakaladı.
Polis teşkilatı Mossos d'Esquadra memurları, adamı Tarragona, El Vendrell'deki N-340 otoyolunda araba sürerken yakaladı.
Newsweek’in haberine göre şüpheli, trafik kontrolü esnasında epey gergin görünüyordu ve bu da memurların şüphelenmesine neden oldu.
Polis memurları, uyuşturucuların bulunmasının ardından ismi açıklanmayan şüpheliyi tutukladı.
Mossos d'Esquadra’nın resmi Twitter hesabından Salı günü yapılan paylaşımda, memurların el koyduğu nesnelerin fotoğrafı yer aldı.
Fotoğrafta, yeşil ve mavi uyuşturucu paketleriyle birlikte bir miktar nakit para ve eski model bir telefon görüldü.
Polis teşkilatı, gönderide şu ifadelere yer verdi:
Yüz maskesinde 16 paket eroin saklayan bir uyuşturucu satıcısı yakalandı. Şüpheli, El Vendrell'e giden N-340 otoyolundaki bir trafik kontrolünde durduruldu.
Polis teşkilatı Mossos d'Esquadra memurları, adamı Tarragona, El Vendrell'deki N-340 otoyolunda araba sürerken yakaladı.
Newsweek’in haberine göre şüpheli, trafik kontrolü esnasında epey gergin görünüyordu ve bu da memurların şüphelenmesine neden oldu.
Polis memurları, uyuşturucuların bulunmasının ardından ismi açıklanmayan şüpheliyi tutukladı.
Mossos d'Esquadra’nın resmi Twitter hesabından Salı günü yapılan paylaşımda, memurların el koyduğu nesnelerin fotoğrafı yer aldı.
Fotoğrafta, yeşil ve mavi uyuşturucu paketleriyle birlikte bir miktar nakit para ve eski model bir telefon görüldü.
Polis teşkilatı, gönderide şu ifadelere yer verdi:
Yüz maskesinde 16 paket eroin saklayan bir uyuşturucu satıcısı yakalandı. Şüpheli, El Vendrell'e giden N-340 otoyolundaki bir trafik kontrolünde durduruldu.
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