Trabzonspor'un rakibi Yeni Malatyaspor'dan zemin paylaşımı!
Trabzonspor'un rakibi Yeni Malatyaspor'dan bordo-mavili takıma zemin cevabı gecikmedi.
GÜNDEM 06.02.2021, 17:06
1
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Yeni Malatyaspor, stadın saha zemini ile alakalı paylaşımda bulundu. Pazartesi saat 19.00'da başlayacak olan müsabaka öncesi sosyal medyada çok sayıda zeminin bozuk olduğu yönünde endişe verici paylaşımlarda bulunulmuştu.
Bunun üzerine Malatya cephesi de sosyal medya hesabından stadın zeminin bakım onarımdan geçtiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu. Zeminin Trabzonspor müsabakasına hazır olduğu da belirtildi.
Altına da #AlgıDeğilDoğru şeklinde etiket kullanması ise dikkat çekti.
Yeni Malatyaspor, stadın saha zemini ile alakalı paylaşımda bulundu. Pazartesi saat 19.00'da başlayacak olan müsabaka öncesi sosyal medyada çok sayıda zeminin bozuk olduğu yönünde endişe verici paylaşımlarda bulunulmuştu.
Bunun üzerine Malatya cephesi de sosyal medya hesabından stadın zeminin bakım onarımdan geçtiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu. Zeminin Trabzonspor müsabakasına hazır olduğu da belirtildi.
Altına da #AlgıDeğilDoğru şeklinde etiket kullanması ise dikkat çekti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Trabzonspor
|22
|39
|5. Alanyaspor
|22
|38
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Gaziantep FK
|22
|35
|8. Karagümrük
|22
|34
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Göztepe
|22
|26
|12. Rizespor
|22
|26
|13. Kasımpaşa
|23
|26
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Başakşehir
|22
|24
|17. Kayserispor
|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Tuzlaspor
|20
|36
|5. Adana Demirspor
|19
|34
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|20
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|22
|44
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|22
|40
|5. West Ham
|22
|38
|6. Chelsea
|22
|36
|7. Everton
|20
|36
|8. Aston Villa
|21
|35
|9. Tottenham
|21
|33
|10. Arsenal
|23
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|21
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Brighton
|22
|24
|16. Newcastle
|22
|22
|17. Burnley
|21
|22
|18. Fulham
|21
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Deportivo Alaves
|22
|22
|16. Eibar
|21
|20
|17. Real Valladolid
|22
|20
|18. Osasuna
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü