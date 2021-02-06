Trabzonspor'un rakibi Yeni Malatyaspor'dan zemin paylaşımı!

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor, stadın saha zemini ile alakalı paylaşımda bulundu. Pazartesi saat 19.00'da başlayacak olan müsabaka öncesi sosyal medyada çok sayıda zeminin bozuk olduğu yönünde endişe verici paylaşımlarda bulunulmuştu.

Bunun üzerine Malatya cephesi de sosyal medya hesabından stadın zeminin bakım onarımdan geçtiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu. Zeminin Trabzonspor müsabakasına hazır olduğu da belirtildi.

Altına da #AlgıDeğilDoğru şeklinde etiket kullanması ise dikkat çekti.

