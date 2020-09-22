Trabzonspor'un kasasına 125 milyon TL girdi

Trabzonspor, golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e transferini resmen duyurdu. Buna göre Alman ekibi, Bordo Mavililer'e sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon Euro ödeyecek. Leipzig ayrıca, Sörloth için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bir sonraki satışta ise kârın yüzde 20'i Trabzonspor'un olacak.

Trabzonspor oyuncunun transfer detaylarını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte transferin mali detayları:

Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.

3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."



Trabzonspor oyuncunun sözleşmesinin fesh edildiğini duyururken, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Alexander Sorloth arasındaki 03.08.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

