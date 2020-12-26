Trabzonspor'un, G.Saray karşısında iki önemli eksiği var!

Karşılaşmaya bir gün kala Trabzonsporlu Ganalı golcü Caleb Ekuban ve Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi. İki oyuncu da sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerlerini alamayacak.

İki oyuncu da Galatasaray'a karşı sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, Ganalı golcü Ekuban bugüne kadar takımıyla dokuz maça çıktı ve üç gol kaydetti.

Bu sezon iki kez sakatlanan Ekuban, son olarak Beşiktaş maçında aldığı darbe nedeniyle forma giyememişti.

Bu sezon Trabzonspor'da 12 Süper Lig maçında görev alan Abdülkadir Ömür, 1 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

