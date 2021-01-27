Trabzonspor’lu yıldızın 100’ler kulübüne 3 kaldı!

Velense, Benfica, Nacional, Santos Laguna ve Ahli gibi kulüplerde forma giyen ve bordo-mavililerin ligde oynadığı son iki maçta da birer gol kaydeden Djaniny, kariyerindeki 97’nci resmi golüne imza attı.

Ülkesi Yeşil Burun Adaları Milli takımı adına da 6 golü bulunan Djaniny, 3 gol daha atması durumunda profesyonel futbol yaşantısında 100’üncü golünü ağlara göndermiş olacak.

