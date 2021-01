Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş maçı sonrası itiraf

Performansı hakkında yorum yapan Uğurcan Çakır, "Güzel duygularla geldik buraya ve kazandık. Bireysel performansımın önemi yok. Kazandığımız için çok mutluyuz. Trabzonspor formasıyla çıktığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her maça aynı konsantrasyonla çıkıyorum. Bugün biraz daha fazla iş düştü ama her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Bireysel performansın önemi yok. Kazandığımız için mutluyum. İyi bir takımız, arkadaşlık iyi. Her şey yolunda. Daha da iyi olacağız." diye konuştu.



Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Vitor Hugo ise "İnanılmaz mutluyuz takım olarak. Kenardaki arkadaşlarımız dahil maçın sonuna kadar savaştık ve şükürler olsun ki kazandık. Savunmada ve hücumda elimizden geleni yaptık ve kazandık. Çok mutluyum. Golden sonra Tanrı'ya şükranlarımı iletmek istedim. Çok mutlu oldum ve bana bu hayatı ve şansları veren Tanrı'ya şükranlarımı iletmek istedim." dedi.