Trabzonspor'lu Stiven Plaza'ya talip var! Sadece 4 dakika oynadı

Trbazonspor'da kiralık olarak forma giyen Ekvadorlu forvet Stiven Plaza'ya talip çıktı.

Efsane Ronaldo'nun keşfettiği Stiven Plaza, Trabzonspor'da sadece Yeni Malatyaspor mücadelesinde 4 dakika şans almıştı. Plaza'yı Belçika'dan iki takım istiyor.

21 yaşındaki oyuncunun menajeri, Plaza'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini kaydetti.

