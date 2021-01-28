Trabzonspor'lu Stiven Plaza'ya talip çıktı!
Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Ekvadorlu santrfor Stiven Plaza'ya talip çıktı.
GÜNDEM 28.01.2021, 20:58
Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz Real Valladolid'den iki yıllığına kiraladığı Stiven Plaza, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Ekvadorlu santrforu kadrosuna katmak istediği öne sürülen Emelec'ten ise konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
Kulübün teknik patronu Ismael Rescalvo, DIRECTV adlı kanala yaptığı açıklamada golcü oyuncuyu transfer etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtirken "Stiven ile iyi bir ilişkim var ama kendisinin niyeti kariyerine Avrupa'da devam etmek yönünde. Masasında büyük liglerden önemli teklifler var." ifadelerini kullandı.
Bordo Mavililer ile yalnızca üç resmi maça çıkabilen 21 yaşındaki futbolcu gol ya da asist kaydedememişti.
Kulübün teknik patronu Ismael Rescalvo, DIRECTV adlı kanala yaptığı açıklamada golcü oyuncuyu transfer etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtirken "Stiven ile iyi bir ilişkim var ama kendisinin niyeti kariyerine Avrupa'da devam etmek yönünde. Masasında büyük liglerden önemli teklifler var." ifadelerini kullandı.
Bordo Mavililer ile yalnızca üç resmi maça çıkabilen 21 yaşındaki futbolcu gol ya da asist kaydedememişti.
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