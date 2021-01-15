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Trabzonspor'lu isme Fransa'dan talip çıktı!
Trabzonspor'da bekleneni bir türlü veremeyen Stiven Plaza'ya Fransa'dan talip çıktı.
GÜNDEM 15.01.2021, 16:52
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Trabzonspor'da performansı beklentilerin altında kalan Stiven Plaza'ya Fransa Ligue 1 kulübü Nimes Olympique talip oldu.Ekvador ve Fransız basınında yer alan haberlere göre; Nimes Olympique, menajerler aracılığıyla önerilen Plaza'yı alabileceğini iletti. Transfer görüşmelerinin bitme aşamasında olduğu ve kısa süre içerisinde transferin resmiyete dökülebileceği vurgulandı.
Trabzonspor'un sezon başında 100 bin euro kiralama ücretiyle Valladolid'den kadrosuna kattığı Stiven Plaza, Süper Lig'de 2 maçta 4 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 35 dakika süre aldı ve gol atamadı.
Trabzonspor'un sezon başında 100 bin euro kiralama ücretiyle Valladolid'den kadrosuna kattığı Stiven Plaza, Süper Lig'de 2 maçta 4 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 35 dakika süre aldı ve gol atamadı.
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