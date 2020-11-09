Trabzonsporlu Djaniny, takım arkadaşlarından özür diledi

Alanyaspor – Trabzonspor maçında ilk kez 11 de forma şansı bulan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Djaniny, girdiği iki net gol pozisyonunda bencil davranarak; takım arkadaşlarına pas atmak yerine kendisi gol vuruşunu yapmayı tercih etmişti. Bu pozisyonlardan yararlanamayan Yeşil Burun Adalı futbolcu karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarından özür diledi.



Asist Analiz'den Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Alanya maçı soyunma odasında takım arkadaşlarından tek tek özür dilediği öğrenilen Djaniny, bu durumun maçın heyecanından kaynaklandığını ifade ederek; bir daha böyle bir şeyin kesinlikle olmayacağını takım arkadaşlarına iletti.

Trabzonspor’a Al-Ahli takımından bonservissiz bir şekilde transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon bordo-mavili formayı 4 maçta giydi ve 131 dakika sahada kaldı. Djaniny, Trabzonspor formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.

