Son Dakika
Trabzonsporlu Djaniny, takım arkadaşlarından özür diledi
Trabzonspor’da 1-1’lik eşitlikle sonuçlanan Alanyaspor maçında net fırsatları değerlendiremeyen Djaniny, takım arkadaşlarından özür diledi.
GÜNDEM 09.11.2020, 15:01
1
Alanyaspor – Trabzonspor maçında ilk kez 11 de forma şansı bulan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Djaniny, girdiği iki net gol pozisyonunda bencil davranarak; takım arkadaşlarına pas atmak yerine kendisi gol vuruşunu yapmayı tercih etmişti. Bu pozisyonlardan yararlanamayan Yeşil Burun Adalı futbolcu karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarından özür diledi.
Asist Analiz'den Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Alanya maçı soyunma odasında takım arkadaşlarından tek tek özür dilediği öğrenilen Djaniny, bu durumun maçın heyecanından kaynaklandığını ifade ederek; bir daha böyle bir şeyin kesinlikle olmayacağını takım arkadaşlarına iletti.
Trabzonspor’a Al-Ahli takımından bonservissiz bir şekilde transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon bordo-mavili formayı 4 maçta giydi ve 131 dakika sahada kaldı. Djaniny, Trabzonspor formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.
Asist Analiz'den Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Alanya maçı soyunma odasında takım arkadaşlarından tek tek özür dilediği öğrenilen Djaniny, bu durumun maçın heyecanından kaynaklandığını ifade ederek; bir daha böyle bir şeyin kesinlikle olmayacağını takım arkadaşlarına iletti.
Trabzonspor’a Al-Ahli takımından bonservissiz bir şekilde transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon bordo-mavili formayı 4 maçta giydi ve 131 dakika sahada kaldı. Djaniny, Trabzonspor formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü