Trabzonspor'dan transferde Bakasetas hamlesi!
Trabzonspor'un Anastasios Bakasetas'ın transferi için Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi.
GÜNDEM 29.01.2021, 02:05
Trabzonspor'un Anastasios Bakasetas transferinde mutlu sona yaklaştığı belirtildi.
Trabzonspor Bakasetas için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Ayrıca bordo-mavililerin Yunan 10 numara ile de el sıkıştığı kaydedildi.
Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, 7 gol 2 asist üretti. Alanyaspor Yunan oyuncuyu AEK'ten 2019 yılında 750 bin euroya kadrosuna katmıştı.
Trabzonspor Bakasetas için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Ayrıca bordo-mavililerin Yunan 10 numara ile de el sıkıştığı kaydedildi.
Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, 7 gol 2 asist üretti. Alanyaspor Yunan oyuncuyu AEK'ten 2019 yılında 750 bin euroya kadrosuna katmıştı.
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