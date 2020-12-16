Trabzonspor'dan koronavirüs olan futbolcular var!

Trabzonspor yaptığı açıklama 2 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Dün rutin olarak uyguladığınız Covid 19 testlerinde bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmış, bir başka oyuncumuzun testi negatif olmasına rağmen bugün gelişen semptomlar sonrası oyuncumuza yeni bir test uygulanmış ve sonucu pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuz da izolasyona alınarak tedavilerine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

