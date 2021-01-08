Trabzonspor'dan Hosseini için yeni karar!

Trabzonspor,Vitor Hugo'nun yokluğunda başarılı performans gösteren Majid Hosseini için kararını verdi.

Bordo Mavili yönetim, Hosseini'yi takımda tutmaya karar verdi.İranlı oyuncuya senelik 750 bin euro garanti ücretten 2 yıllık yeni sözleşme önerildi.

İranlı oyuncunun henüz kararını vermediği ve teklifi düşündüğü öğrenildi.

