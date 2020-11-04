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Trabzonspor'dan flaş Tamer Tuna açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Tamer Tuna'nın gündemlerinde olmadığını açıkladı.

GÜNDEM 04.11.2020, 21:51
Trabzonspor'dan flaş Tamer Tuna açıklaması
Trabzonspor ile adı anılan teknik Tamer Tuna için flaş açıklama geldi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Tamer Tuna ile hiç görüşmedik. Gündemimizde yok." dedi.
Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor ile Abdullah Avcı arasında yapılan ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı.
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