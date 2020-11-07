Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye: ‘Şike gerçeği değişmeyecek'

Trabzonspor, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın beraat etmesiyle sonuçlanan futbolda şike davasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hangi ceza mahkemesinde aklanma sağlanırsa sağlansın, sportif yargılamada şike gerçeği değişmeyecektir" dendi.



Karakomik film: Aklandık!CAS’ın 2010-2011 sezonuna yönelik gerekçeli kararının 267. paragrafı: “Şike suçu bizim tarafımızda sabittir. Türk Yargıtayı tüm kişileri aklasa bile, bu durum, verdiğimiz kararı etkilemeyecektir.”Detaylar? https://t.co/1IQK8nXeCV pic. twitter.com/0XeILxCCdW

— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 6, 2020



Karakomik film: Aklandık!CAS’ın 2010-2011 sezonuna yönelik gerekçeli kararının 267. paragrafı: “Şike suçu bizim tarafımızda sabittir. Türk Yargıtayı tüm kişileri aklasa bile, bu durum, verdiğimiz kararı etkilemeyecektir.”Detaylar? https://t.co/1IQK8nXeCV pic. twitter.com/0XeILxCCdW — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 6, 2020

