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Trabzonspor’dan Efecen Karaca hamlesi! İmza an meselesi
Trabzonspor’dan Efecen Karaca hamlesi geldi. Efecen Karaca ile prensipte anlaşan bordo-mavilerin transferi ilerleyen saatlerde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilmesi bekleniyor.
GÜNDEM 29.01.2021, 19:54
Trabzonspor Efecan Karaca ile prensipte anlaştı. Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca ile dün akşam saatlerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Olumlu geçen transfer görüşmesinin ardından, bu kez de Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Efecan’ı telefon ile aradı ve oyuncudan söz aldı.
transferde mutlu sona ulaşılmasının ise sadece kulüplerin anlaşmasına kaldığı öğrenildi. Asist Analiz'de yer alan habere göre son dakika da bir aksilik çıkmaz ise bu transferin ilerleyen saatlerde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilmesi bekleniyor.
Öte yandan, bu sezon Alanyaspor forması ile 16 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki milli futbolcu, takımı adına 4 asistlik bir skor katkısı ortaya koydu.
transferde mutlu sona ulaşılmasının ise sadece kulüplerin anlaşmasına kaldığı öğrenildi. Asist Analiz'de yer alan habere göre son dakika da bir aksilik çıkmaz ise bu transferin ilerleyen saatlerde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilmesi bekleniyor.
Öte yandan, bu sezon Alanyaspor forması ile 16 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki milli futbolcu, takımı adına 4 asistlik bir skor katkısı ortaya koydu.
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