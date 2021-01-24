Trabzonspor'dan Danny Rose için transfer teklifi
30 yaşındaki sol bek için Bordo Mavililer teklif yaptı ve kulüpler arasındaki görüşmeler başladı.
GÜNDEM 24.01.2021, 00:12
İngiliz medyasından Daily Mail'in haberine göre, Tottenham'da Jose Mourinho'nun biletini kestiği ve gönderilmesini istediği Danny Rose için Trabzonspor ilk teklifini yaptı.
Aralık 2019'dan bu yana Tottenham'la maça çıkmayan İngiliz sol bek, geçen sezonun yarısını Newcastle United'da kiralık geçirmişti. Tottenham'la olan sözleşmesi bu sezon sonu Haziran ayında bitecek olan Rose, 2007'den beri Londra ekibinde forma giyiyor.
Haberde kulüplerin şu anda transfer için görüşme halinde oldukları ifade edildi.
Aralık 2019'dan bu yana Tottenham'la maça çıkmayan İngiliz sol bek, geçen sezonun yarısını Newcastle United'da kiralık geçirmişti. Tottenham'la olan sözleşmesi bu sezon sonu Haziran ayında bitecek olan Rose, 2007'den beri Londra ekibinde forma giyiyor.
Haberde kulüplerin şu anda transfer için görüşme halinde oldukları ifade edildi.
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